Il caso Farfalle tra sfoghi social | lettere | presunte ripicche e prese di posizione

Non chiamateci più. Mai più. Il grido, "doloroso e irreversibile" della capitana Alessia Maurelli e di tutte le atlete della squadra nazionale di ginnastica ritmica arriva alla vigilia del Consiglio federale ...... sono la capitana Alessia Maurelli e Martina Centofanti, esponente di spicco della nazionale bronzo a Tokyo 2020, a dichiarare quanto stanno passando Finita l'era dellevedi anche... I genitori delle Farfalle: "Le nostre figlie non subiscono vessazioni a Desio" Lo sfogo delle azzurre: "Ci hanno fatto morire dopo 18 anni". Lettera aperta dei genitori: "Niente abusi, a Desio si è creata una situazione insostenibile" ...Anna Basta, una delle ex Farfalle che ha fatto scoppiare il caso che sta scuotendo il mondo della ritmica e dell'intero sport italiano… Leggi ...