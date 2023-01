AGI - Agenzia Italia

IldiOrlandi torna sotto i riflettori. Dopo l'annuncio da parte del Vaticano della riapertura delle indagini, la vicenda della 15enne rapita nel 1983 potrebbe entrare finalmente in una ...Chi l'ha visto riparte e torna a occuparsi delOrlandi: le ultime notizie e i casi dell'11 gennaio ... Perché proprio ora Il Vaticano riapre il caso Orlandi Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on LinkedIn (Opens in new window) Click to share on Telegram (Opens in new window) Click ...Il caso Emanuela Orlandi a Chi l'ha visto: dopo la morte di Ratzinger il Vaticano apre un'inchiesta, il giallo 40 anni dopo.