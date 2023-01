Il caso Emanuela Orlandi a Chi l’ha Visto dopo la decisione del Vaticano (e le polemiche)

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Mai puntata fu più azzeccata che quella in onda oggi, 11 gennaio, di Chi? Il programma di Federica Sciarelli tornerà in ondale vacanze natalizie con un focus sulditornato di ‘moda’ in queste ore, da quando ilha deciso di aprire un’inchiesta per mettere insieme i pezzi di quello che è successo. A quasi quaranta anni dalla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana, si riaprono le indagini e si valutano di nuovo tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni, le informative, le testimonianze e la notizia non è passata inosservata soprattutto perché arrivatala morte di Papa Ratzinger, perché proprio adesso ci si chiede? Una risposta potrebbe arrivare questa sera quando il ...