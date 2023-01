Il basco evergreen | accessorio e icona

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ilsi riconferma comeintramontabile anche per il 2023. Untanto casual quanto elegante a seconda degli abbinamenti, adatto a qualunque stagione, comodo e semplicissimo da indossare. Un vero e proprio must have, che acquisisce sempre più libertà in colori, modelli e materiali. Impossibile non pensare al personaggio di Isabelle, interpretato da Eva Green nella celebre pellicola The Dreamers (2003) di Bertolucci, con il suorosso e la sigaretta accesa mentre si finge incatenata al cancello della Cinémathèque française. Un connubio di raffinatezza ed eleganza che rinnova il copricapo come emblema della femminilità audace, tanto quanto il famosodi Faye Dunaway nel film Bonnie and Clyde (1967) di Arthur Penn. Il: simbolo rivoluzionario e ...