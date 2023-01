Iguane rosa | lo studio di Tor Vergata entusiasma Leonardo DiCaprio | “Complimenti’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) È un attore ma è anche un appassionato della natura, promuove la protezione della natura per la salvaguardia del clima.oltre a ricoprire ruoli cinematografici importanti, persegue la tutela dell’ambiente naturale e delle sue specie e sul profilo Instagram sono numerose le attestazioni di questo suo obiettivo, arrivando anche a dedicare un post, come scrive Repubblica, alle, nel quale tagga il dipartimento di Biologia di Tor. ‘Congrats to the national park, the park rangers in the field, and other implementing partners and individuals’ e include tra tutti anche Tor. Lodella specie attraverso un Gps Proprio in quest’ultima sede Gabriele Gentile professore e zoologo dell’Università di Torha ...