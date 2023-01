Iggy Pop o dell’importanza di essere non sempre perdente

Virgin Radio

Uno dice no dai che è bollito, manco sta in piedi. Poi ascolta Every loser e ciao. Tra i bolliti ec'è più distanza che tra i Rolling Stones e i Bts e questo disco, il suo diciannovesimo, è uno schiaffone suonato come se fossimo negli '80 ma va bene così. Le icone non invecchiano, solo gli ...Le due più recenti uscite discografiche firmate da Iggy Pop coincisero con momenti di grande vitalità: prima l'avventura condivisa con Josh Homme in "Post Pop Depression", poi le striature noir-jazzy che caratterizzarono il successivo "Free", ... Iggy Pop si è esibito sul palco con Duff McKagan e Chad Smith da Jimmy Kimmel. Guarda il video Iggy Pop è tornato a esibirsi su un palco e lo ha fatto con una lineup incredibile. L'Iguana del Rock è stato ospite di Jimmy Kimmel dove ha suonato una potentissima versione di Frenzy, il primo singo ...