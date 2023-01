Ida Platano travolta da critiche per un video su Instagram | “Un po’ di dignità”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Bufera su Ida. La dama bresciana continua a essere molto attiva sui social e nelle ultime ore ha scatenato l’indignazione dei fan di “Uomini e Donne” per via di una storia su. Ilmostrava il volto noto del dating show di Canale 5 a letto con il suo Alessandro Vicinanza. Visibilmente svestiti, i due erano in una stanza d’albergo. Dettagli piccanti che hanno mandato su tutte le furie il popolo del web. Leggi anche l’articolo —> Mara Venier verso l’addio “Domenica In”? “Ma non mi ritiro dalla tv” La storia tra Idae Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele. Tra i due le cose vanno bene nonostante la distanza. Nelle ultime ore la coppia si è recata a Roma per trascorrere qualche ora insieme. Tante le storie pubblicate sui social, ma una in particolare ha catturato ...

