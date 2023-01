I senatori del Pd votano contro il decreto Ucraina | clamoroso in Senato | la fine del partito?

Il Sole 24 ORE

A votare no, come annunciato, iMovimento 5 stelle e quelli dell' Alleanza Verdi e sinistra . Ora il provvedimento dovrà passare dalla Camera per la definitiva conversione in legge. A ...Come hanno specificato poi fontigruppo M5s, iMovimento hanno votato No, come quelli di Verdi - Sinistra italiana che avevano annunciato la loro contrarietà in Aula. Il Pd, invece, ... Ucraina, ultime notizie. Decreto armi all’Ucraina, il Senato approva. Wagner rivendica conquista ... Nuovo sì del Parlamento all'invio di armi a sostegno della resistenza ucraina contro l'invasione russa, iniziata ormai quasi 11 mesi fa. Il Senato, con 125 voti a favore e 28 contrari, ha infatti conc ...Dal Senato via libera al decreto Ucraina, che ora passa alla Camera per il via libera definitivo. Palazzo Madama ha approvato con 125 voti a favore, 28 contrari e 2 astensioni il provvedimento consent ...