I russi bombardano Kharkiv dopo la visita della ministra tedesca (una risposta ai Leopard2)

TGCOM

In Ucraina proseguono ancora la violenza e la devastazione. I russi hanno colpito Kharkiv poche ore dopo la visita del ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, alla città ucraina devastata. 'Restate nei rifugi, gli invasori stanno bombardando di nuovo'. La guerra in Ucraina giunge al giorno 322. I mercenari del Gruppo Wagner rivendicano la conquista di Soledar. Tajani: "L'Italia pronta a inviare altre armi".