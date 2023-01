I romani bocciano la gestione Gualtieri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Arriva un’altra bocciatura per il Campidoglio e il sindaco dem Roberto. La Capitale, secondo i, è ancora sotto la sufficienza nella stragrande maggioranza degli aspetti. Lo rivela la terza indagine sulla qualità dei servizi erogati direttamente da Roma Capitale effettuata dalla Cgil Roma e Lazio e dalla Federconsumatori Lazio. Vivere nella Capitale è un incubo. Uno studio Cgil-Federconsumatori inchioda. Dopo un anno, servizi pessimi e qualità della vita scadente Un’analisi condotta dal 5 settembre al 5 dicembre dello scorso anno su un campione di 1.052 cittadini, dai 15 ai 90 anni, che mette in luce una situazione a dir poco sconfortante per la Capitale che si trova ancora a combattere contro rifiuti, trasporti e decoro urbano. Secondo i dati, infatti, per 47 cittadini su 100 il servizio di trasporto romano è ...