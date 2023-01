I regolatori europei non si fidano di TikTok

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’amministratore delegato di, Shou Zi Chew, si è recato a Bruxelles martedì con l’obiettivo di rassicurare i commissarisul rispetto delle norme comunitarie. La piattaforma di proprietà della società cinese ByteDance è sotto scrutinio sia in Europa sia negli Stati Uniti – dove è l’Fbi l’ha definita una “minaccia alla sicurezza nazionale” – accusata di operare sotto l’influenza del governo di Xi Jinping, di essere un potenziale veicolo di disinformazione nelle mani di Pechino, di spiare i cittadini occidentali raccogliendone i dati. Il viaggio del Ceo a Bruxelles è cominciato con la visita della commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager, la quale ha dichiarato che l’obiettivo dell’incontro è stato di “esaminare come l’azienda si stia preparando a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa della Commissione europea, in ...

Al termine dell'intervista, Vera Jourova ha dichiarato che TikTok deve ancora 'fare uno sforzo supplementare per riconquistare la fiducia dei' . A tal fine, sono stati fissati ...Ceo Shou Zi Chew ha incontrato anche Vestager e Reynders . "Conto sul fatto che TikTok esegua pienamente gli impegni assunti per rispettare le leggi Ue e riguadagnare la fiducia dei. Non ci possono essere dubbi sul fatto che i dati degli utenti in Europa siano al sicuro e che non siano esposti ad accessi illegali da parte di autorita' di paesi terzi". Lo ha ... TikTok, Ue: si riguadagni fiducia regolatori. No a dubbi su accesso dati Il ceo di TikTok, Shou Zi Chew, a Bruxelles ha incontrato le vice presidenti Vera Jourova e Margrethe Vestager ...