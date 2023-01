“I giorni peggiori della mia vita” Il dramma della moglie vip | terapia intensiva dopo il parto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dalla gioia alla paura in pochi minuti, le ultime ore per il campionenazionale spagnola ed ex stellaJuventus Alvaro Morata sono state durissime:ilquarta figlia infatti laAlice Campello aveva avuto delle complicazioni. A dare l’annuncio era stata lui. “Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo. La mamma purtroppoilche è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po’ alla volta si sta recuperando”. “Ora si trova nelladi Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ...