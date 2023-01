I bombardamenti colpiscono l' obiettivo sensibile | allerta per i bambini | GUARDA

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le truppe della Russia hanno bombardato un ospedale pediatrico a Kherson, in Ucraina, danneggiando l'unità neonatale. Lo ha riferito su Telegram Yaroslav Yanushevich, capo della regione di Kherson. "Ieri sera", si legge nel messaggio, i russi "hanno sparato contro il luogo in cui prestano assistenza medica ai neonati". L'edificio di 6 piani è stato danneggiato, le finestre sono andate in frantumi, ma non ci sono vittime. Evitata un'altra strage dinella guerra che va avanti dal 24 febbraio del 2022.

Il Sole 24 ORE

... occupata dalla Russia e dove si temeva che si sarebbe potuto verificare un disastro ecologico e nucleare a causa dei duridell'area da parte dell'esercito russo. Al momento, non ...Mentre le forze armate ucrainela Crimea, le truppe russe hanno invece bombardato ... "Questa notte nella regione di Nikopol ci sono stati moltinemici. I russi hanno colpito il ... Ucraina ultime notizie. Mattarella, le sofferenze della guerra non colpiscono solo l’Ucraina Mentre il capo del gruppo mercenario russo Wagner annuncia la conquista della città di Soledar, i ministri degli Esteri di Ucraina e Germania si sono incontrati a Kharkiv per nuovi aiuti militari tede ...L'Ungheria ha dichiarato che non accetterà sanzioni contro Mosca che metteranno in pericolo le forniture del paese. La Nato e L'Unione Europea hanno firmato la terza dichiarazione di cooperazione per ...