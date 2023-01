I big non vogliono candidarsi | fuga dal Pd dilaniato dalle correnti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Alessio D'Amato è un uomo (quasi) solo. Nel Pd in pochi credono alle sue reali chance di vittoria alle elezioni regionali dei prossimi 12 e 13 febbraio. Nel suo comitato elettorale pare non si respiri grande entusiasmo e, soprattutto, i dirigenti democratici dimostrano nei fatti di non farsi troppe illusioni sull'esito del voto. Tanto che molti big hanno deciso o stanno decidendo di non ri. Mauro Buschini è stato eletto alla presidenza dell'Egato di Frosinone (ente che gestisce il ciclo dei rifiuti) e non sarà della partita: sosterrà il presidente della provincia Pompeo. Anche Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale, non si ricandiderà. Doveva essere eletto anche lui alla presidenza di un Egato (quello della provincia di Roma), prima che le polemiche scatenate dal centrodestra per le nomine last-minute non suggerissero al vicepresidente Daniele ...