I benzinai si difendono | “I controlli fateli sui prezzi sballati”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Caro carburanti, – Ercole Gori, esponente della Faib Confesercenti, ricorda: “I clienti pagano di più perché il Governo ha reintrodotto le accise. E idella Finanza ai distributori non portano a nulla” – “Nessuna speculazione sul prezzo dei carburanti da parte degli esercenti. Certo, se ci sono dei furbi vanno trovati, a tutela di tutti gli altri che lavorano correttamente e a tutela dei clienti. Ma il Governo dica le cose come stanno, ovvero che dall’1 dicembre ha reintrodotto le accise, e faccia faremirati, visto che gli strumenti ci sarebbero”. Ercole Gori, presidente regionale e provinciale della Faib Confesercenti, Federazione autonoma italiana, ed esercente del distributore Eni in via Marecchiese a Rimini, non ci sta a vedere messa sotto accusa l’intera categoria e obietta: chi lamenta speculazioni ...

