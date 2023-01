Hobart International di Tennis | Cocciaretto vince su Paolini | l’Azzurra vola ai quarti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Elisabettaha centrato l'ingresso neidi finale dell', torneo WTA 250. Nella notte italiana la 21enne di Fermo, n.69 WTA, si è aggiudicata in due set (6-2, 6-1) ed appena 56 minuti di gioco, il derby tricolore contro Jasmine, n.65 del ranking. Neiaffronterà la statunitense di origini croate Bernarda Pera (n.44). (Ansa). (foto@Fitp-Facebook)