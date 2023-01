Highlights Brescia-Badalona 85-75 | basket Eurocup 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ilcon glidi85-75, match valido per la decima giornata dell’di. Grandissima vittoria della Germani, che domina nella fase centrale del match e non si fa recuperare negli ultimi minuti. Gli uomini di coach Magro, infatti, dopo aver ottenuto due vittorie convincenti contro Lubiana e Bursaspor, ospitano la prima della classe, e riescono a “vendicare” la sconfitta dell’andata. Il miglior marcatore dell’incontro è Amedeo Della Valle che, con 26 punti, regala la vittoria a. CRONACA E TABELLINO RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO GLISportFace.

