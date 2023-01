Heidi Klum tra piume | trasparenze e passione ai Golden Globe

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lasciate adl’innata capacità di stupire tutti sul red carpet. La top 49enne non cede il passo alle giovanissime, anzi! Consapevole della sua sensualità,agli eventi ufficiali centra un look dopo l’altro. Lei non ha paura di mostrarsi e si vede. Così è stato anche all’edizione 2023 deiAwards. E’la più sexy Sul tappeto rossoL’awards season, la stagione dedicata alle premiazioni hollywoodiane, che culminerà il 12 marzo con la consegna degli Oscar, è ufficialmente entrata nel vivo. Ad inaugurare questo periodo fatto di tappeti rossi strabilianti sono proprio iAwards. Sono moltissime le star accorse il 10 gennaio al Beverly Hilton di Los Angeles. Tra abiti magnifici e gioielli da favola, ...

Stile e Trend Fanpage

, look "rischioso" ai "Golden Globes": mini dress con piume e ...Sono già 60 per i sex symbol di Hollywood Brad Pitt e Johnny Depp, mentre festeggeranno mezzo secolo Luisa Ranieri e Ilaria D'Amico, così come le top modeled Eva Herzigova. Sandra Milo ... Heidi Klum brilla ai Golden Globe 2023: sul red carpet sfila con l ... window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-7b991e06-3c95-4ef2-e17e-a81776349d ...Heidi Klum ha sfoggiato un look mozzafiato sul red carpet dei “Golden Globes 2023”: un mini dress rischioso, con piume e paillettes ...