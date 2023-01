(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le rivelazioni suiuccisi al fronte in Afghanistan contenute in 'Spare', l'esplosiva autobiografia del principe ribellemessa in vendita da ieri in tutto il mondo, non hanno mai voluto ...

Globalist.it

... si legge: ' Che fine hanno fatto i 25 talebani uccisi da'. E uno. 'Ci sc***amo sua madre in paradiso'. Una vignetta violenta che senza dubbio creerà polemiche e indignazione . iO ...Lo ha sottolineato lo stessoin una nuova intervista andata in onda nella notte sulla tv americana e concessa a Stephen Colbert per The Late Show: intervista in cui è tornato anche ad accusare ... Harry risponde alle accuse: “Non mi sono vantato di aver ucciso dei talebani” Finito il conto alla rovescia per l'attesissimo libro del Principe Harry dal titolo Spare - Il minore. Per settimane la biografia è stata svelata con alcuni brevi frammenti che ne ...Lo ha sottolineato lo stesso Harry in una nuova intervista andata in onda nella notte sulla tv americana e concessa a Stephen Colbert per The Late Show ...