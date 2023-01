Harry | il libro Spare è già un best seller | dove trovarlo | quanto costa e gli episodi più scioccanti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dilaga la febbre da '', la chiacchierata autobiografia del principeche ha attirato l'attenzione di tutto il mondo per le rivelazioni sulle sue battaglie personali e le accuse rivolte ad ...

Open

Code fuori dai negozi britannici ma il gradimento per il principe precipita. Il padre: ha oltrepassato la linea rossa. L'invito all'incoronazione rischia di ...Leggi anche Cosa c'è scritto in The Spare, ildel principe: dalla morte di Diana al rapporto con il padre e il fratello fino alla morte della nonna Chi è J. R. Moehringer, il ghostwriter ... La vetrina velenosissima a Londra con il libro del principe Harry: che cosa gli hanno piazzato accanto - La foto A quanto riferisce il Guardian, che ha potuto visionare il libro di memorie prima della sua uscita, Harry si limita a dire che la donna aveva dei “poteri” e che l’ha visitata su indicazione di amici ...“Per quel che ne sappiamo, gli unici libri che hanno venduto più copie nel giorno di pubblicazione sono quelli ...