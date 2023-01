Haiti sta precipitando verso l’anarchia

Rivista Africa

Il nostro governoutilizzando gli strumenti disponibili per limitare l'immigrazione illegale, ... provenienti da luoghi come Nicaragua, Cuba, Venezuela e, con buona pace della sinistra ...La cosa è buona ad avviso della gente, comeaccadendo anche in El Salvador, solo che i media ... L'epidemia di colera adha causato più di 450 morti nell'ultimo mese Nell'ultimo bilancio ... "Aiutiamo i nostri fratelli di Haiti": l'appello dell'Africa | Rivista Africa Prince, dove bande armate controllano cosa e chi entra e esce. La violenza, a cui si collega la corruzione, è parte della vita quotidiana degli haitiani. Una lunga scia di disastri, seguiti a colpi d ...Allarme Haiti. Appello del vescovo di Jérémie, monsignor Gontrand Decoste alla fondazione pontificia "Aiuto alla Chiesa che soffre" (Acs) ...