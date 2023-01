Ha tastato il terreno Caso-Zidane | indiscrezioni inquietanti su Macron

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Noel Le Graët, presidente della Federcalcio francese, è finito nella bufera nelle ultime ore per le sue dichiarazioni su— “può andare dove vuole, non mi interessa, noi abbiamo sempre voluto tenere Deschamps come c.t.” —, che hanno visto la reazione anche di personaggi come Mbappé e la ministra dello Sport Amélie Oudéa-Castéra, e i presunti scandali di carattere sessuale in suo carico. Nelle scorse ore da Parigi, intanto, sono arrivate notizie di un interessamento diretto sulla vicenda da parte del presidente della Repubblica Emmanuel: il capo dell'Eliseo avrebbe mandato un messaggio a Michel Platini per "tastare il" e gli avrebbe chiesto la disponibilità a prendere la guida della Federcalcio francese. L'indiscrezione è stata rivelata dal giornalista francese di Rmc, Daniel Riolo. Le Graët, anche ...