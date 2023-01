Gwyneth Paltrow vorrebbe tornare negli anni ' 90 | Potevi divertirti senza essere beccato

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha confessato di avere una certa nostalgia verso gli'90, sottolineando i lati positivi di un periodosocial media e troppi paparazzi. Durante l'ultimo episodio del The Late Late Show with James Corden il presentatore ha avuto modo di parlare con due ospiti d'eccezione:e Hilary Swank. Nel corso dell'intervista hanno entrambe parlato della loro attuale vita, ricordando anche i gloriosi'90, con un filo di nostalgia. James Corden ha aperto l'intervista partendo con Hilary Swank. Nel discutere la sua attuale gravidanza le due attrici hanno parlato di maternità e di famiglia, e del futuro proprio in questo senso. I toni sono cambiati quando il presentatore ha chiesto loro degli'90: "Che cosa ha ...

Sky Tg24

Maledetti smartphone .proprio non li sopporta, con le loro telecamere pronte a rubare ogni attimo della privacy. Sì, l'attrice da Oscar con " Shakespeare in love " ha un bel ricordo degli anni Novanta. ...Di sicuro li ha, che andando un po' controtendenza, ha ricordato quando la sua vita, e quella di tutti gli altri, non era continuamente documentata online e si avevano maggiori ... Gwyneth Paltrow rimpiange gli anni Novanta: "Bella la vita senza social" Com'era il mondo senza i social Non tutti hanno il privilegio di ricordare un periodo in cui ci si sentiva, o forse si era, un po' più liberi. Non possono ricordarlo i giovani nati dalla fine degli a ...