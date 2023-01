Gwyneth Paltrow | “Potevi parlare di cocaina senza essere scoperto o andare a casa con uno sconosciuto e nessuno se accorgeva L’attrice e la “nostalgia dei ’90”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Maledetti smartphone.proprio non li sopporta, con le loro telecamere pronte a rubare ogni attimo della privacy. Sì,da Oscar con “Shakespeare in love” ha un bel ricordo degli anni Novanta. Quando la gente “si faceva die non veniva beccata”. A New York in quel periodo, non c’erano neanche i paparazzi. Conseguenza? “anche uscire da un bar eincon qualcheche tutti lo sapessero”.lo ammette. È ben contenta di aver smesso di vivere in maniera un po’ spericolata proprio in quegli anni. Prima che in ogni luogo pubblico ci fosse qualcuno pronto a riprendere e a documentare ogni apparizione delle star e a svelarne gli altarini. Un’inversione di ...