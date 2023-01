Guidonia piange Antonio Muratore | l’ex sindaco aveva 96 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) S ai è spento all’età di 96, exdiMontecelio per due mandati. Nel corso della sua vita l’uomo ha ricoperto varie cariche politiche importanti: senatore della Repubblica, sottosegretario, nonché consigliere ed assessore regionale. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nei suoi familiari e più in generale in tutte le persone che lo conoscevano e gli volevano bene. Aprilia, lutto nel mondo della radio: è morto Nando Bisacco, era tra i fondatori di Radio Studio 93 È morto, chi era Spirato nella propria casa all’età di 96oltre ad essere stato, come anticipato, il primo cittadino diper la bellezza di due mandati, ...