Guida ubriaco | patente ritirata

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Alle ore 18.15 circa, di ieri, lunedì 9 gennaio, durante il normale servizio di controllo del territorio atto alla prevenzione e repressione dei reati in genere, l’equipaggio della Squadra Volanti, lungo viale della Vittoria, notava un soggetto che sbracciando in modo esagitato cercava di richiamare la loro attenzione. Il richiedente era in compagnia della moglie e della figlia minore a bordo del loro veicolo, il quale era regolarmente in sosta negli stalli all’uopo senza creare intralcio alla circolazione e a motore spento. Dietro quest’ultimo vi era fermo un secondo veicolo, ancora con il motore acceso, il cui conducente, sin da subito, appariva in evidente stato confusionale. Il veicolo di fatto mostrava numerosi danneggiamenti su tutta la carrozzeria e, in particolare, anche sulla parte frontale. Anche il primo veicolo mostrava abrasioni sulla parte posteriore, compatibilmente ...