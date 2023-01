Guida autonoma | l' auto del Politecnico di Milano segna un nuovo record

Leggi Anche Le auto ache fanno errori umani e le auto cinesi che si prendono la Russia: l'auto del Politecnico di Milano segna un nuovo record Questa è stata un'importante conferma per l'auto ...Waymo, la società di Google che sviluppa tecnologie per lasenza conducente, ha dichiarato che non definirà più i suoi veicoli "a". L'importanza dell'FSD per la Tesla. Il ...Il team PoliMOVE del Politecnico di Milano ha vinto la seconda edizione dell'Indy Autonomous Challenge (IAC) al CES di Las Vegas, raggiungendo la straordinaria velocità massima di 290Km/h, nuovo recor ...Il sinistro si è verificato dopo che Musk aveva annunciato l’estensione a tutto il Nordamerica della versione Beta. Nove i feriti, tra cui un bambino di due anni: pubblicato il filmato delle telecamer ...