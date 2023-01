Guerriglia tra tifosi sull’A1 | parla la madre di Ciro Esposito a Teleclubitalia

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Sono passati 9 anni ma per mio figliola politica non ha fatto nulla: nessuno ha preso seri provvedimenti eppure mio figlio è stato ucciso in agguato non in uno scontro”. Sono parole dure quelle di Antonella Leardi,di, il giovane tifoso del Napoli morto in ospedale dopo essere stato ferito L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.