Guerra Ucraina | news di oggi e diretta Gruppo Wagner | presa Soledar Ma Kiev smentisce

RaiNews

Considerando che la definizione ha preceduto di tre anni lainpossiamo dire che Von der Leyen ci avesse visto lungo. Da allora i 27 hanno fatto alcuni piccoli passi, come la creazione ...Leggi anche, capo Wagner rivendica controllo completo Soledar, Zelensky: "Non ci sarà TerzaMondiale", Kiev: "112.960 militari Russia uccisi da inizio, ... Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 321 che controllano per la gran parte, anche se al prezzo di “migliaia” di perdite. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di cumuli di macerie e strade “coperte di cadaveri” ...''La Russia è pronta a risolvere attraverso i negoziati il problema dell'Ucraina'' perché ''raggiungere gli obiettivi in modo pacifico è l'opzione preferibile''. Lo ha detto il portavoce del Cremlino ...