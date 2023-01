Guerra tra i raccoglitori di tartufo | bocconi avvelenati fanno strage di cani segugio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)di cane danella frazione di Camposecco, nel Comune di Camerata. A metterla in piedi idi tartufi, che hanno messo in piedi una vera e propria, senza esclusione di colpi, per potersi accaparrare quei pochi tartufi disponibili in natura. Complice anche un clima anomalo, chi raccoglie questo tipo di funghi è pronto a tutto pur di accaparrarseli e rivenderli sul mercato: anche uccidere dei poveri. Laa Camposecco per ildicon le polpette Possiamo parlare tranquillamente ditra cercatori di, dal Lazio al Piemonte, dove negli ultimi giorni si moltiplicano i casi di avvelenamento deiaddestrati per ...