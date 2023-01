Guendalina Tavassi toglie i vestiti e resta in intimo | la FOTO alza le palpitazioni

Tag24

A questo punto il fratello della nota influencer, ha invitato la compagna di gioco ad avere un chiarimento con il bolognese: 'Parlate!'. La diretta interessata si è mostrata ...... Edoardo. Le lacrime scendono copiose sul volto della 29enne, travolta dalla bella sorpresa. Clizia al reality vuole parlare con il fratello die Nicole Murgia : ritiene che tra i ... Guendalina Tavassi: età, marito, figli, fratello dell'ex gieffina Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia fanno sul serio oppure no Il fratello di Guendalina ha affrontato il discorso con i ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...