Guasto informatico? Mistero negli Stati Uniti sul blocco di tutti i voli aerei

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Unal sistemadella Federal Aviation Administration (Faa) ha bloccato. Lo riferisce Sky news Usa. In una dichiarazione alla Nbc, la Federal Aviation...

RaiNews

A terra tutti i voli negli Stati Uniti. Un malfunzionamento di un sistema di notifica dei piloti operato dalla Federal aviation administration, l'agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense ......Federal Aviation Administration arriva nei momenti in cui negli Stati Uniti tutti i voli aerei sono stati bloccati fino alle 9 ora locale (le 15 in Italia) a causa di unal sistemaL'intero settore aereo negli Stati Uniti è andato in tilt mercoledì mattina dopo che la Federal Aviation Administration ha dichiarato di aver subito un problema ai suoi computer. Tutti i voli nel Paes ...ROMA (ITALPRESS) – Un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration ha bloccato tutti i voli aerei negli Stati Uniti. Lo ...