“Guasta” è il centrale che aggiusta | «In campo senza timori»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La DRL si gustamacchia. Non era entrato nelle ultime sette partite, ma domenica scorsa, complice l’assenza di Mozzato, Francesco ha ritrovato una maglia da titolare. E si è fatto trovare pronto. Anzi, è stato uno dei principali fattori del successo ottenuto a Brugherio. Come testimoniano le cifre: 10 punti con il 56 per cento in attacco (la stessa percentuale dell’altro: Alessandro Stufano) e ben 5 muri. COMPETIZIONE IN ALLENAMENTO – «La partita con Brugherio è andata secondo le mie aspettative – afferma il diciannovenne sbocciato nel settore giovanile della Pallavolo Padova -. La mia è stata una prestazione positiva. Se me l’aspettavo a tal punto? Non saprei, di sicuro però avevo una gran voglia di tornare a giocare. E, di conseguenza, sono sceso insenza timori».macchia è all’esordio ...