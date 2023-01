Guardia medica picchiata | la Federazione | Stop turni di notte quando si è da soli

TGCOM

Lo ha detto Adelaide Andriani, 28 anni, aggredita mentre era di turno comesabato 7 gennaio dall'accompagnatore di un paziente, al vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ...Esercito negli ospedali approfondimento Udine, dottoressa aggredita durante il turno in"Le aggressioni che si verificano negli ospedali di tutta Italia ai danni di medici, infermieri ... Udine, tenta di strangolare la guardia medica e fugge | Le foto-shock dell'aggressione sui social CAMPOBASSO – La sicurezza delle guardie mediche e la protezione degli stessi ambulatori dopo i tanti episodi di prevaricazione a norme inderogabili nell’accesso in luoghi di pronta assistenza medica ...Un patto tra le Aziende sanitarie e le Prefetture per arrivare in tempi «certi e rapidi» a protocolli operativi che consentano alle forze di polizia di intervenire rapidamente ...