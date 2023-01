“Guardati le spalle” Antonella Fiordelisi avverte Micol Incorvaia | GF 7 Vip a rischio esplosione

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) GF Vip 7,sotto i riflettori così come il suo rapporto con Edoardo Tavassi, a metterci il carico sopra è statache ha confermato alcune idee espresse da Clizia, la sorella di, entrata lunedì nella Casa. La compagna di Paolo Ciavarro è entrata in tono polemico e a gamba tessa sul rapporto della sorella e Tavassi. Secondo il suo punto di vista, Edoardo si sarebbe un po’ allontanato da sua sorella. Il motivo? Sembra che Clizia abbia notato uno strano e particolare atteggiamento del giovane nei confronti di Nicole Murgia. Ha raccontato a tutti: “Da parte della Murgia c’è tanta malizia. Se non ci fosse stata questi atteggiamenti con te, Edoardo, li avrebbe anche in presenza di. Ma quando c’èla ...