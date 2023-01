Graziano Loddo ucciso a fucilate | due anni fa nello stesso paese un altro omicidio avvolto dal mistero

L'Unione Sarda.it

Due colpi di fucile al torace che hanno perforato organi vitali come cuore e polmoni: sono la causa della morte di Graziano Loddo, l'allevatore di 54 anni di Ortueri, nel Nuorese, ucciso domenica mattina davanti al cancello della sua azienda a Preda Litterada, al confine con Neoneli. Lo ha stabilito l'autopsia. La vittima aveva già subito attentati. Nei mesi scorsi gli avevano bruciato auto e azienda.