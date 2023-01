Grandi ambizioni | grossi problemi a Milano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La metropoli-vetrina vagheggiata dal sindaco Giuseppe Sala risulta in contraddizione sempre più stridente con una realtà quotidiana di povertà in crescita e costi proibitivi della vita. I nuovi quartieri e i servizi sono a misura di ricchi, mentre la disgregazione sociale avanza. Suona la fisarmonica davanti a San Vittore, la basilica manierista non il carcere. Il piccolo e stempiato Zlatko, 48 anni, non è Carlos Gardel ma si arrangia. Il problema è il risultato: in un pomeriggio di pioggia sospesa, di quelli che fanno somigliarea Londra, ha portato a casa solo 12 euro. Verso sera il suono dello strumento diventa un rantolo. «L’anno è cominciato male, qui la gente non sorride più perché ha il freddo nell’anima». È l’inverno della cosiddetta capitale morale, è una scena quotidiana che smentisce la narrazione della metropoli volante cara al sindaco Giuseppe Sala. ...

