Grande Fratello Vip | Giulia Salemi | Oriana Marzoli spacca! Ecco chi sono i miei concorrenti preferiti

Corriere della Sera

Non coninteresse, solo distrattamente. Eppure, non sempre chiedeva, percio mi fece piacere. ... Devo già pagare tuoe Catherine.' Il discorso al matrimonio di Willy e Kate 'Quando la ...a a a In molti dicono che alVip i rapporti tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono raffreddati, ma il gieffino ci tiene a dire che é tutto come prima e lo dice proprio alla fidanzata: ' Micol: 'Noi siamo ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Saber capocannoniera (voto 9), Incorvaia piangina (voto 4) Il giornalista esprime delle sue opinioni nei riguardi del giovane TikToker e si dispiace nel vederlo spesso solo e silenzioso ...Marzoli in Spagna a febbraio 2022 sarebbe finita in un commissariato insieme al suo ex Eugenio per una rissa casalinga ...