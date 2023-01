Governo | pronto materiale per emergenza elettrica Ucraina

Agenzia ANSA

...di Servizio pubblico non può che risentire delMeloni. Indice dei contenuti Il valzer dei nomi ai vertici RAI Le malefatte di Amadeus al Festival di Sanremo dello scorso anno Amadeusa ...Si tratterà di uno sforzo di grande impatto considerato che la donazione da parte delitaliano di tale materiale potrebbe contribuire a garantire l'alimentazione elettrica di una comunità di ... Ucraina: Tajani, Italia pronta a inviare altre armi La guerra in Ucraina giunge al giorno 322. Dal Cremlino fanno sapere che "non ci saranno colloqui di pace con Kiev finché il dialogo con la Russia rimarrà vietato dalla legge ucraina". Intanto si è ri ...In molte realtà del Paese le Pediatrie sono messe a dura prova dall’epidemia di infezioni respiratorie nei bambini, specie le bronchioliti da Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) che sta colpendo in pa ...