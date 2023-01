OlbiaNotizie

, Renzi con Giannifa campagna acquisti in Forza Italia Fantapolitica Può essere, ma intanto i rumor continuano a circolare e anche il nervosismo all'interno della maggioranza, dopo una ...Massimo Franco per il Corriere della Sera GIORGIA MELONI ENRICO- MEME BY CARLI Ilaccusa qualche difficoltà sugli aumenti dei prezzi: in particolare su quello della benzina, gonfiato dalla speculazione e utilizzato facilmente dalle opposizioni come . Governo: Letta, 'non si può promettere tutto, senza poi fare conti con realtà' Prima la condanna da parte dell'Italia, poi la personale indignazione. Ecco cosa ha detto Mattarella sulla repressione e le esecuzioni in Iran.L’ennesima surreale polemica sollevata da Enrico Letta a proposito delle recenti nomine effettuate dal governo Meloni merita qualche considerazione. Non importa qui rilevare come, ancora una volta, il ...