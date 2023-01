Google Chrome sembra pronto a gestire più finestre su Android

GizChina.it

Offerte Amazon In questi giorni, senza annunci da parte di, la funzione è passata al canale stabile dell'app. Il sitoUnboxed l'ha notata nella versione 108.0.5359.128 di, ma ...Come bonus aggiuntivo, questo aggiornamento non sarà vantaggioso solo per gli utenti dilo sta rendendo disponibile per 'tutti i principali browser' . Anche senon fornisce ... Le 5 migliori estensioni di Google Chrome per ChatGPT La funzionalità di digitazione vocale di Google Docs sarà disponibile anche in Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Apple Safari, oltre che in Chrome.Al giorno d’oggi utilizzare internet vuol dire praticamente avere a che fare con Google. Il motore di ricerca, nato nel 1991, è diventato a tutti gli effetti parte integrante della nostra quotidianità ...