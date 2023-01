Gonzalez ceduto a gennaio? Sui social la Fiorentina risponde alle voci di mercato sul futuro dell’argentino | Mercato

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) 2023-01-11 12:04:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calcio.com: Come è stato possibile apprendere dai massimi organi di informazione sportiva, nelle ultime ore il Leicester ha formalizzato un’offerta allaper acquisire a titolo definivo le prestazioni di Nicolas. Una cifra che si aggirerebbe attorno ai 34 milioni di euro che il club inglese avrebbe messo sul piatto subito per strappare l’esterno argentino alla. Un’offerta che, visto che il giocatore è stato pagato circa 27 milioni due anni fa, potrebbe comunque garantire al club gigliato l’ennesima plusvalenza da mettere a bilancio. Per questo per molti tifosi dellaè scattato l’allarme, anche perchè il precedente di ...

Se dovesse essere ceduto Nico Gonzalez, si aprirà il mercato in entrata per la Fiorentina e ritornerebbero caldi i nomi di Boga, Sabiri e Brekalo tra tutti