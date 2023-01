Golf | alle Hawaii il Sony Open 2023 con Tom Kim e Jordan Spieth principali protagonisti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il PGA Tour affronta una settimana tutto sommato quieta, almeno a livello di top ten: non ce n’è nessuno al, che si disputa, più precisamente a Honolulu (Waialae Country Club, par 70 di 6441 metri). Il campo partenti è però buono in questo evento che di vincitori di primo piano ne ha avuti, da Jack Nicklaus (1974) a Jim Furyk fino a Ernie Els, Vijay Singh e più recentemente Zach Johnson e Justin Thomas. L’ultimo campione è Hideki Matsuyama, ed il giapponese torna per difendere il suo titolo. Favorito numero uno è il sudcoreano Tom Kim, tra gli uomini più caldi nell’ultima stagione e ancor più negli ultimi mesi, nei quali ha vinto due volte sul PGA Tour e collezionato diversi piazzamenti di alto valore. Assieme all’altro uomo da tenere d’occhio,, è ...

OA Sport

