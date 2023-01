Golden Globes | vincono “The Fabelmans” e “Gli spiriti dell’isola”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) LOS ANGELES (ITALPRESS) – “Gli” e “The” sono i migliori film del 2022 nella categoria commedia e dramma ai. Per la Hollywood Foreign Press Association, Spielberg si aggiudica anche il premio come miglior regista per “The”. “Gli” di Martin McDonagh trionfa nella categoria comedy/musical conquistando il premio come miglior film, sceneggiatura, migliore attore protagonista con Colin Farrell.Everything Everywhere All at Once si aggiudica i premi per la migliore attrice in una commedia o musical con Michelle Yeoh e migliore attore non protagonista con Ke Huy Quan. Austin Butler per Elvis e Cate Blanchett per Tar miglior attore e attrice non protagonista in un film drammatico. Tra le ...