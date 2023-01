Golden Globes | grande successo per The The Fabelmans e “The white lotus”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Life&People.it Dopo un periodo oltremodo turbolento dettato dagli scandali la cerimonia deiè tornata alla “normalità”, con una copertura televisiva adeguata e il solito parterre di grandi ospiti, seppur tanti assenti. Splendono l’ultimo lavoro di Steven Spielberg e l’interpretazione di Cate Blanchett. Nel settore TV trionfo per “The” e per “House of the dragon”. Sul Red Carpet la solita carrellata di glamour, con tante star che hanno scelto la maison Gucci. Ecco i principali look e i vincitori dei2023. “The” vince le categorie più importanti Rispettando a pieno le previsioni della vigilia, la pellicola che si aggiudica i due riconoscimenti più prestigiosi è stata “The” di Steven ...

3 ore fa Nelle scorse ore sono stati finalmente annunciati i vincitori ai2023, riconoscimenti dedicati ai prodotti del piccolo e grande schermo. Per quanto riguarda le serie TV, a fare incetta di statuette sono stati spettacoli come House of the Dragon , The ...31 minuti fa Mercoledì potrebbe non aver portato a casa nemmeno una statuetta ai, ma sta ancora cavalcando l'onda del successo dopo il suo incredibile debutto su Netflix . La seconda stagione è già confermata , e la star protagonista Jenna Ortega ha recentemente ...Due premi questa notte per la seconda stagione di The White Lotus, miniserie HBO (in Italia su Sky e Now), tutta girata in Sicilia, che ha scatenato nel 2022 negli States una vera e propria febbre per ...Il comico Jerrod Carmichael, il primo presentatore afroamericano nella storia dei Golden Globes, ha esordito con un monologo antirazzista in apertura alla cerimonia di premiazione, in diretta da Bever ...