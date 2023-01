Golden Globes 2023 | tutti i vincitori

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tra i titoli premiati film come The Fabelmans e Gli spiriti dell'isola, e serie come Abbott Elemantary e The White Lotus

Corriere della Sera

Poche, pochissime sorprese all'ottantesima edizione dei: tutti i vincitori o quasi erano stati previsti, e semmai la cosa più sorprendente è stato vedere una cerimonia così ricca di stelle quando solo un anno fa la NBC aveva deciso di non ...... i Maneskin sono i più amati dalla critica Se i '2023', come di consuetudine, saranno una valida indicazione per gli Oscar, la strada è decisamente tracciata e sarà una sfida a due. La ... Vincitori Golden Globes 2023: ecco tutti i premi Ai Golden Globe 2023, "The Fabelmans" di Steven Spielberg e "Gli Spiriti dell'Isola" di Martin McDonagh sono stati premiati come migliori pellicole del 2022 rispettivamente nelle categorie film dramma ...Nel corso della cerimonia dei Golden Globes di questa notte a Beverly Hills l’attore Sean Penn ha introdotto un videomessaggio registrato da ...