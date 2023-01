Golden Globes 2023 | tutti i vincitori | da Gli spiriti dell’isola a The White Lotus

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Si sono svolte nella serata americana di ieri, 10 gennaio in America, le premiazioni per i, i premi dell’associazione della stampa straniera di Hollywood, l’HFPA (Hollywood Foreign Press Association) a onorare il meglio di cinema e televisione statunitensi della stagione appena trascorsa. La cerimonia, condotta da Jerrod Carmichael, ha segnato il ritorno in grande stile della manifestazione dopo i diversi scandali legati alla insufficiente presenza di minoranze all’interno del HFPA, che hanno portato, l’anno scorso, al boicottaggio della manifestazione da parte di alcune major e di NBC, rete televisiva americana che, pur avendone i diritti, non trasmise l’evento. EccoMiglior Film Drammatico: The Fabelmans Miglior film commedia o musicale: Gli ...

Presentato dall'attore premio Oscar Sean Penn, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e' intervenuto con un videomessaggio registrato alla premiazione deiper ringraziare i suoi alleati nel 'mondo libero'. 'La guerra in Ucraina non e' ancora finita, ma il vento sta cambiando ed e' gia' chiaro chi vincera'', ha detto Zelensky. 'Non ci sara' ...'Gli Spiriti dell'Isola' e 'The Fabelmans' sono i miglior film del 2022 rispettivamente nella categoria commedia e film drammatico dell'Ottantesima edizione deiAwards, che sono stati presentati ieri a Los Angeles. 'Abbott Elementary' e 'House of the Dragons' sono le migliori serie tv del 2022. Il premio per la miglior regia e' andato a Steven ...‘Gli Spiriti dell’Isola’ e ‘The Fabelmans’ sono i miglior film del 2022 nella categoria commedia e film drammatico. È il verdetto dei Golden Globes. Steven Spielberg (nella foto in evidenza), premiato ...Golden Globes 2023: i vincitori di quest’anno devono affrontare una sfida importante. Tra le serie tv premiate ai Golden Globes 2023 ci sono infatti titoli bellissimi: Better Call Saul, spin-off… Legg ...