Golden Globe 2023 | vincono ‘The Fabelmans’ e ‘Gli spiriti dell’isola’

"The Fabelmans" di Steven Spielberg e "Gli spiriti dell'isola" di Martin McDonagh dominano la scena dei Golden Globes, aggiudicandosi rispettivamente i premi nella categoria film drammatico e commedia e già dati per favoriti nella corsa agli Oscar. Spielberg si aggiudica anche il suo terzo Golden Globe per la migliore regia. Mentre come migliori attori sono stati premiati Cate Blanchett per "Tar" e Austin Butler per "Elvis". Il verdetto è arrivato ieri sera nel corso della 80esima edizione dei premi della Hollywood Foreign Press, tornata sotto i riflettori dopo le polemiche che hanno coinvolto l'associazione della stampa estera accusata di poca rappresentatività e di mancanza di trasparenza

Con The Fabelmans, il dramma autobiografico ispirato alla sua infanzia e giovinezza, Steven Spielberg ha vinto l'ottavo Golden Globe della sua carriera. "Mi nascondo da questa storia da quando avevo 17 anni. Ho messo molte cose sulla mia strada, anche se l'ho raccontata a tratti nel corso della mia carriera", ha detto. Premio alla carriera per l'intramontabile Eddie Murphy, mentre quello per la carriera televisiva è stato assegnato al prolifico Ryan Murphy. Tra i premi per i programmi del piccolo schermo, 'House of the dragon' e 'Abbot elementary' le serie premiate.