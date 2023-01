Golden Globe 2023 | vincono ‘The Fabelmans’ e ‘Gli spiriti dell’isola’

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sonoi vincitori deinella categoria film drammatico e commedia. Il verdetto è arrivato ieri sera nel corso della 80esima edizione dei premi della Hollywood Foreign Press, tornata sotto i riflettori dopo le polemiche che hanno coinvolto l’associazione della stampa estera accusata di poca rappresentatività e di mancanza di trasparenza nell’assegnazione dei premi. Ora, dopo che l’Hfpa ha apportato modifiche alla composizione della giuria e ha istituito un nuovo codice etico di condotta, molti degli attori che avevano boicottato is lo scorso anno sono tornati e la cerimonia è stata trasmessa dalla NBC. La serata, condotta dal comico Jerrod Carmichael, ...

