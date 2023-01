Golden Globe 2023 | tutti i vincitori Dominano Spielberg | L' isola degli spiriti e House of the Dragon

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Come da pronostico, il grande trionfatore della notte deiè stato Stevencon il suo The Fabelmans, accompagnato nella categoria comedy da Glidell'; tra le serie drammatiche ha vintoof the; tra gli attori trionfo di Austin Butler, Cate Blanchett, Zendaya e Kevin Costner Si è tenuta nella notte la cerimonia dei, che apre così la cosiddetta stagione dei premi. Sostanzialmente sono stati rispettati quasii pronostici fatti dai bookmaker. A dominare la serata serata sono stati i due più apprezzati della scorsa stagione cinematografica, The Fabelmans di Stevene Gli...

Zendaya ce l'ha fatta di nuovo. Nella notte sono stati consegnati a Beverly Hills gli 8oesimis alle eccellenze del cinema e della tv che ci ha accompagnati nel corso del 2022. Tra i tanti premiati della serata troviamo anche l'ex star di Disney Channel . Grazie al suo ruolo in ...AGI - Steven Spielberg trionfa all'80esima edizione deiaggiudicandosi i premi più importanti, tra cui quello per il miglior film drammatico con una pellicola profondamente personale come 'The Fabelmans'. L'altro premio più importante, quello ...Sono “Gli Spiriti dell’Isola” e “The Fabelmans”, nelle categorie commedia e film drammatico, i migliori film del 2022. A decretarlo è stata la giuria dei Golden Globes. Durante l’annuncio ha fatto una ...'Tieni il nome della moglie di Will Smith fuori dalla tua fottuta bocca' è l'insegnamento che Will Smith offre nel suo discorso ai Golden Globe 2023, citando l'infausto episodio dello schiaffo agli Os ...